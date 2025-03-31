"Катаргейт": допрос Нетаниягу завершился, Фельдштейн и Урих остаются под стражей

Следователи "Лахав 433" покинули офис Биньямина Нетаниягу после беседы с ним. Из канцелярии премьер-министра сообщили, что встреча продолжалась около часа, Нетаниягу ответил на все вопросы.

В канцелярии Нетаниягу подчеркивают, что премьер-министр был допрошен по делу "Катаргейт" в качестве свидетеля.

Ранее СМИ сообщили, что Нетаниягу допрашивал полковник полиции Моми Мешулам, возглавлявший следственную группу по делам 1000 и 2000.

Утром 31 марта в качестве подозреваемых были задержаны бывший пресс-секретарь офиса премьер-министра Эли Фельдштейн и советник премьер-министра Йонатан Урих. После допроса полиция приняла решение оставить их под стражей. Утром 1 апреля следственные органы обратятся в суд с просьбой продлить их арест.

Напомним, что в рамках дела "Катаргейт" рассматриваются подозрения, согласно которым некоторые бывшие и нынешние сотрудники канцелярии премьер-министра получали деньги от катарских компаний за пиар-услуги, которые оказывали, якобы, правительству этой страны. Одним из подозреваемых является Эли Фельдштейн. Большую часть времени он не считался формальным сотрудником канцелярии премьер-министра, так как не получил допуска служб безопасности к работе там.

В расследовании этого дела принимает участие Общая служба безопасности (ШАБАК).

Биньямин Нетаниягу опубликовал видео, в котором прокомментировал свою встречу со следователями. "Как только меня попросили дать показания, я сказал, что освобожу для этого время и отвечу на все вопросы незамедлительно. Полиция ответила: нам потребуется четыре часа, но через час у них уже закончились вопросы. Они взяли полуторачасовой перерыв, вернулись на десять минут. Я попросил показать материалы или что-то, но у них не было ничего. Я был поражен. Я понимал, что речь идет о политически ангажированном расследовании, но я не понимал, насколько! Полиция взяла в заложники Эли Фельдштейна и Йонатана Уриха, она усложняет им жизнь - просто так, без всякой причины. Это политическая охота, и делается это с единственной целью - не допустить отставки главы ШАБАКа".