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Израиль

Возле кибуца Наан застрелен мужчина

Полиция
Расследование
Криминал в арабском секторе
время публикации: 01 апреля 2025 г., 22:20 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 22:20
Возле кибуца Наан застрелен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Возле кибуца Наан, в центральном округе, из огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина. Раненый был доставлен в больницу "Каплан", где медики констатировали его смерть.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что убитому около 40 лет, он был жителем квартала Джуариш в Рамле.

На месте преступления находятся следователи и криминалисты, ведется опрос свидетелей и сбор улик.

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