Возле кибуца Наан застрелен мужчина

Возле кибуца Наан, в центральном округе, из огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина. Раненый был доставлен в больницу "Каплан", где медики констатировали его смерть.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что убитому около 40 лет, он был жителем квартала Джуариш в Рамле.

На месте преступления находятся следователи и криминалисты, ведется опрос свидетелей и сбор улик.