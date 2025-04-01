Возле кибуца Наан застрелен мужчина
время публикации: 01 апреля 2025 г., 22:20 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 22:20
Возле кибуца Наан, в центральном округе, из огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина. Раненый был доставлен в больницу "Каплан", где медики констатировали его смерть.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что убитому около 40 лет, он был жителем квартала Джуариш в Рамле.
На месте преступления находятся следователи и криминалисты, ведется опрос свидетелей и сбор улик.
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