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Израиль

В Петах-Тикве убит мужчина, полиция разыскивает стрелявшего

Полиция
время публикации: 20 марта 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 19:18
В Петах-Тикве убит мужчина, полиция разыскивает стрелявшего
Пресс-служба МАДА

В полицию и "скорую помощь" поступили сообщения о стрельбе на улице Рава Моше Ойербаха в Петах-Тикве. Прибывшие по вызову парамедики "Маген Давид Адом" констатировали смерть мужчины (примерно 40 лет).

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что мужчина был застрелен в своем автомобиле. Его личность пока не установлена.

Полиция начала расследование обстоятельств убийства и розыск стрелявшего.

Израиль
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