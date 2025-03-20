В Петах-Тикве убит мужчина, полиция разыскивает стрелявшего

В полицию и "скорую помощь" поступили сообщения о стрельбе на улице Рава Моше Ойербаха в Петах-Тикве. Прибывшие по вызову парамедики "Маген Давид Адом" констатировали смерть мужчины (примерно 40 лет).

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что мужчина был застрелен в своем автомобиле. Его личность пока не установлена.

Полиция начала расследование обстоятельств убийства и розыск стрелявшего.