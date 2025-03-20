В Петах-Тикве убит мужчина, полиция разыскивает стрелявшего
время публикации: 20 марта 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 19:18
В полицию и "скорую помощь" поступили сообщения о стрельбе на улице Рава Моше Ойербаха в Петах-Тикве. Прибывшие по вызову парамедики "Маген Давид Адом" констатировали смерть мужчины (примерно 40 лет).
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что мужчина был застрелен в своем автомобиле. Его личность пока не установлена.
Полиция начала расследование обстоятельств убийства и розыск стрелявшего.
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