Рассекречен отчет госконтролера: ЦАХАЛ не был в полной мере готов к войне с "Хизбаллой"

Государственный контролер Матаньягу Энгельман обнародовал результаты внеплановой инспекции на севере Израиля, проведенной за несколько месяцев до трагических событий 7 октября 2023 года. Отчет, находившийся до недавнего времени под грифом секретности, содержит предупреждения об уязвимости северной границы и системных сбоях в подготовке к эскалации, которая в итоге произошла.

"Трагические события 7 октября стали результатом множества серьезных и глубоких провалов в защите границ государства. Уже в ходе внеплановой проверки, проведенной в восьми военных застав летом 2023 года, мы выявили критические недочеты и слабые места, требовавшие немедленного реагирования", – заявил Энгельман.

Инспекция была проведена 10 июля 2023 года и выявила:

- неполную готовность подразделений, особенно резервистов, к оперативной службе;

- отсутствие необходимой боевой подготовки и навыков использования стандартного оружия;

- непригодность и нехватку защищенных транспортных средств, из-за чего отменялись патрули;

- отсутствие технических и технологических средств защиты в ряде укреплений, несмотря на наличие угроз со стороны "Хизбаллы".

Кроме того, инспекция зафиксировала задержки в реализации проекта "Щит Севера", целью которого была замена устаревшей системы охраны границы на современное технологическое заграждение. К июню 2023 года были завершены только отдельные его участки.

Характерная деталь: в некоторых районах между постом ЦАХАЛа и аванпостом "Хизбаллы" находилось всего около 30 метров незащищенного пространства. Израильские военные были вынуждены реагировать на многочисленные ложные сигналы тревоги, из-за чего их готовность к реальным угрозам снижалась.

Госконтролер указал также на отсутствия ясной политики со стороны правительства и генштаба ЦАХАЛа в отношении увеличивающегося присутствия "Хизбаллы" на границе и постоянных нарушений резолюции №1701 Совета Безопасности ООН.

"Этот отчет должен был стать сигналом тревоги для всех уровней власти. Задержка его публикации, связанная с решением профильного подкомитета Кнессета, не освобождает от ответственности за то, что предупреждения не были приняты всерьез", – подчеркнул Энгельман.

Отчет содержит также отдельные главы, посвящённые: защите от киберугроз системы управления тылом, недостаточной координации между структурами минобороны и ЦАХАЛа, и нарушениям в сфере контроля над деятельностью военной промышленности.

В отчете подчеркивается, что он не заменяет полное расследование провалов 7 октября 2023 года, которое в настоящее время продолжается и охватывает все уровни – от политического до тактического.

Ответ ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа направила в СМИ комментарий по поводу отчета госконтролера, отмечая его важность. В ответе подчеркивается, что отчет относится к довоенному периоду и "не отражает текущую ситуацию на местах".

В частности, в ответе ЦАХАЛа говорится: "До начала войны у Армии обороны Израиля имелось множество оперативных планов, разработанных с учетом планов противника... Эти планы обновлялись в соответствии с оценкой ситуации... и были активированы во время войны "Железных мечей". ЦАХАЛ регулярно готовится к различным экстремальным сценариям посредством учений, в которых участвуют значительные контингенты из нескольких бригад... За прошедшие годы Армия обороны Израиля вложила значительные средства в подготовку к военной кампании на северной границе, и этот вопрос часто обсуждался в течение года. 2023 году Армия обороны Израиля модернизировала, укрепила и добавила технологические и инженерные средства к заграждению "Северный щит", провела работы по выявлению опасных зон, были вырублены леса и ликвидирована террористическая инфраструктура в приграничной зоне".