Семьи похищенных отмечают 300 дней плена: вечером в Тель-Авиве перекроют улицы

В четверг утром родственники похищенных перегородили скоростную трассу Аялон Даром, чтобы тем самым привлечь внимание общественности к страшной дате: 300 дней с момента похищения их близких террористами ХАМАСа, 300 дней пребывания в плену в секторе Газы. Близкие заложников призвали немедленно заключить сделку с террористами: "300 дней похищенные гниют в туннелях ХАМАСа – хватит торпедировать сделку!"

Масштабная акция протеста по случаю 300 дней с "черной субботы" состоится в четверг вечером: в 19:30 демонстранты устроят шествие в районе Генштаба и правительственного комплекса "Кирия" в Тель-Авиве, после чего в 20:30 на Площади Похищенных состоится массовая демонстрация.

В акции по случаю 300 дней плена примут участие многие известные артисты: Ор Коэн, Изи, Элиав Зоар, Эфрат Гукш, Эрез Лев Ари, Аркадий Духин, Гури Альфи, Иври Лидер и многие другие.

Полиция сообщила об изменениях движения транспорта в центре страны, ожидающихся в связи с акцией. За час до объявленного начала акции, в 18:30, будут перекрыты следующие улицы:

– Шдерот Шауль а-Мелех от Дерех Менахем Бегин до улицы Ибн Гвироль в обоих направлениях,

– Дерех Менахем Бегин от Шдерот Шауль а-Мелех до Хашмонаим в обоих направлениях,

– Вайцман перекроют от улицы Берковиц в южном направлении,

– Каплан будет перекрыта от Ибн Гвироль до Дерех Менахем Бегин в обоих направлениях,

– Гиват а-Тахмошет будет перекрыта от Игаль Алон до Дерех Менахем Бегин в западном направлении.

Впоследствии могут быть также перекрыты следующие улицы:

– Дерех намир Мордехай от улицы Арлозоров в южном направлении,

– Дерех Менахем Бегин со стороны Рамат-Гана будет перекрыта от Парашат Драхим в западном направлении.

Водителей просят сверяться с навигационными программами и выполнять указания полицейских регулировщиков.