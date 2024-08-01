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Израиль

ЦАХАЛ нанес удар по террористам в школе Шеджайи

время публикации: 01 августа 2024 г., 17:58 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 17:58

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об операции против террористов, действующих на территории школьного комплекса "Далаль" в районе Шеджайя в Газе: после получения точной разведывательной информации от "Амана" и ШАБАКа, боевой самолет ВВС ЦАХАЛа нанес удар по комплексу.

В сообщении указано, что школа использовалась террористической организацией ХАМАС в качестве укрытия боевиков и командиров организации, и на территории школьного комплекса планировались теракты против Израиля.

Перед авиаударом было предпринято множество мер для снижения вероятного ущерба гражданскому населению, было применено особо точное вооружение и дополнительная информация.

В сообщении подчеркивается, что ХАМАС систематически нарушает международное законодательство, используя гражданские институты и мирное население в качестве живого щита для террористической деятельности.

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