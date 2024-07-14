ЦАХАЛ атаковал террористов, действовавших в школе UNRWA в Нусейрате

Основываясь на разведывательной информации, собранной ШАБАКом и военной разведкой "Аман" Армия обороны Израиля нанесла удары по террористам, действующим на территории школы "Абу-Арибан", принадлежащей Агентству ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA).

Здание школы, расположенное в Нусейрате, использовалось террористами как укрытие и как оперативный пункт, в котором они планировали и из которого осуществляли террористические операции против израильских сил.

Перед ударом были предприняты шаги по минимизации сопутствующего вреда гражданскому населению, включая использование дополнительной информации и применение высокоточного оружия.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что террористическая организация ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданские институты и мирное население в качестве живого щита.