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Израиль

ЦАХАЛ атаковал террористов, действовавших в школе UNRWA в Нусейрате

время публикации: 14 июля 2024 г., 17:19 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 17:19

Основываясь на разведывательной информации, собранной ШАБАКом и военной разведкой "Аман" Армия обороны Израиля нанесла удары по террористам, действующим на территории школы "Абу-Арибан", принадлежащей Агентству ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA).

Здание школы, расположенное в Нусейрате, использовалось террористами как укрытие и как оперативный пункт, в котором они планировали и из которого осуществляли террористические операции против израильских сил.

Перед ударом были предприняты шаги по минимизации сопутствующего вреда гражданскому населению, включая использование дополнительной информации и применение высокоточного оружия.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что террористическая организация ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданские институты и мирное население в качестве живого щита.

Израиль
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