В Беэр-Шеве грузовик сбил мужчину, пострадавший в тяжелом состоянии

Утром 1 августа в Беэр-Шеве на улице Шмариягу Левин грузовик сбил мужчину примерно 60 лет. Пострадавший, который получил черепно-мозговую травму, доставлен в больницу "Сорока".

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое и стабильное, он без сознания, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.