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Израиль

В Беэр-Шеве грузовик сбил мужчину, пострадавший в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Беэр-Шева
время публикации: 01 августа 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 08:42
В Беэр-Шеве грузовик сбил мужчину, пострадавший в тяжелом состоянии
Flash90/Miriam Alster

Утром 1 августа в Беэр-Шеве на улице Шмариягу Левин грузовик сбил мужчину примерно 60 лет. Пострадавший, который получил черепно-мозговую травму, доставлен в больницу "Сорока".

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое и стабильное, он без сознания, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.

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