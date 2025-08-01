В Беэр-Шеве грузовик сбил мужчину, пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 01 августа 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 08:42
Утром 1 августа в Беэр-Шеве на улице Шмариягу Левин грузовик сбил мужчину примерно 60 лет. Пострадавший, который получил черепно-мозговую травму, доставлен в больницу "Сорока".
Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое и стабильное, он без сознания, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.
Ссылки по теме