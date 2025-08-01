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Израиль

Полиция завершила следствие по делу о "сексуальном вымогательстве"

Полиция
время публикации: 01 августа 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 10:51
Полиция завершила следствие по делу о "сексуальном вымогательстве"
Пресс-служба полиции Израиля

Отдел киберпреступности полиции Тель-Авивского округа раскрыл дело о "сексуальном вымогательстве", в рамках которого были задержаны двое подозреваемых – 17-летний житель Холона и 18-летний житель Бат-Яма.

1 августа в отношении 18-летнего подозреваемого было подано заявление в прокуратуру.

16 июля сообщалось об аресте двоих молодых людей по подозрению в сексуализированном шантаже при помощи социальной сети Telegram. По данным расследования, подозреваемые открыли Telegram-канал, в котором выдавали себя за девушку, оказывающую сексуальные услуги. Они переписывались с потенциальными клиентами, попутно выясняя их личные данные. После этого они угрожали клиентам отправить переписку их близким, если те не передадут им код для снятия денег со своих счетов.

Израиль
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