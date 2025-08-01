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Израиль

Спецпосланник президента США посетил пункт GHF на юге Газы

время публикации: 01 августа 2025 г., 12:06 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 12:12
Спецпосланник президента США посетил пункт GHF на юге Газы
Miriam Alster/Flash90

В пятницу, 1 августа, спецпосланник президента США Стивен Виткофф посетил в Рафиахе (Рафахе), на юге сектора Газы пункт раздачи гуманитарной помощи, управляемый организацией Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что Виткофф проведет инспекцию пунктов раздачи, чтобы уточнить необходимость поставок большего количества продовольствия. Ожидается, что затем президент США Дональд Трамп примет решение о плане распределения гуманитарной помощи в Газе.

Ранее также сообщалось, что Виткофф постарается усилить работу по решению гуманитарного кризиса в Газе на фоне пропагандистской кампании ХАМАСа о голоде и лишениях населения сектора.

Израиль
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