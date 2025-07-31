Ведущие израильские СМИ цитируют высокопоставленный источник в Иерусалиме, который заявил, что в условиях отказа ХАМАСа от дальнейших переговоров Иерусалим и Вашингтон решили отказаться от старой схемы действий.

В частности, источник сообщил: Израиль и США пришли к выводу, что следует отказаться от схемы поэтапного освобождения заложников и перейти к новой схеме, предусматривающей освобождение всех, удерживаемых в Газе израильтян.

Стороны также достигли взаимопонимания о том, что ХАМАС необходимо разоружить, а сектор Газы должен быть демилитаризованной зоной.

Одновременно с этим Израиль и США намерены наращивать объемы гуманитарной помощи, не прекращая военных действий.

Это сообщение было передано СМИ после встречи Биньямина Нетаниягу со специальным посланником США Стивом Виткоффом.

Комментаторы 11-го и 12-го телеканалов отмечают, что в заявлении Иерусалима не уточняется, собираются ли Израиль и США добиваться поставленных целей дипломатическим путем или планируют реализовать их военными средствами.