x
31 июля 2025
|
последняя новость: 22:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 июля 2025
|
31 июля 2025
|
последняя новость: 22:11
31 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Израиль и США пришли к выводу, что следует отказаться от схемы поэтапного освобождения заложников

Газа
США
Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
время публикации: 31 июля 2025 г., 22:04 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 22:07
Израиль и США пришли к выводу, что следует отказаться от схемы поэтапного освобождения заложников
AP Photo/Oded Balilty

Ведущие израильские СМИ цитируют высокопоставленный источник в Иерусалиме, который заявил, что в условиях отказа ХАМАСа от дальнейших переговоров Иерусалим и Вашингтон решили отказаться от старой схемы действий.

В частности, источник сообщил: Израиль и США пришли к выводу, что следует отказаться от схемы поэтапного освобождения заложников и перейти к новой схеме, предусматривающей освобождение всех, удерживаемых в Газе израильтян.

Стороны также достигли взаимопонимания о том, что ХАМАС необходимо разоружить, а сектор Газы должен быть демилитаризованной зоной.

Одновременно с этим Израиль и США намерены наращивать объемы гуманитарной помощи, не прекращая военных действий.

Это сообщение было передано СМИ после встречи Биньямина Нетаниягу со специальным посланником США Стивом Виткоффом.

Комментаторы 11-го и 12-го телеканалов отмечают, что в заявлении Иерусалима не уточняется, собираются ли Израиль и США добиваться поставленных целей дипломатическим путем или планируют реализовать их военными средствами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2025

"Исламский джихад" опубликовал "последнее" видео с израильским заложником Ромом Браславски
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2025

664-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2025

Экс-заложница Эмили Дамари на правах гражданки Великобритании вступила в спор с Киром Стармером