Спецпосланник президента США прибыл в Израиль: он планирует посетить Газу

В четверг, 31 июля, специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Виткофф прибыл в Израиль.

В рамках официального визита запланированы встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и другими израильскими лидерами.

Запланирован визит Виткоффа в Газу, где он собирается посетить центры передачи гуманитарной помощи Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

Ранее сообщалось, что Виткофф постарается усилить работу по решению гуманитарного кризиса в Газе на фоне пропагандистской кампании ХАМАСа о голоде и лишениях населения сектора.

Президент Израиля Ицхак Герцог в связи с прибытием Виткоффа отметил важность этого визита и то, что во время присутствия в стране посланника президента США Дональда Трампа "необходимо использовать все возможности для достижения соглашения об освобождении заложников".

Накануне Израиль передал ХАМАСу через посредников поправки к соглашению в ответ на требования, выдвинутые террористической группировкой. По информации "Кан-11", вместе со своими поправками Израиль передал предупреждение: если в ближайшие дни не будет получен положительный ответ, ХАМАС будет "наказан". Источник в Иерусалиме сообщил телеканалу, что Израиль планирует аннексию территорий по периметру сектора Газы.