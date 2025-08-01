Умер сотрудник зоопарка в Иерусалиме, на которого напал леопард

В иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем" констатирована смерть 36-летнего Уриэля Нури – сотрудника Библейского зоопарка, который утром 1 августа подвергся нападению со стороны леопарда.

Судя по сообщению администрации зоопарка, на Уриэля Нури напал персидский леопард (Panthera pardus saxicolor), доставленный в Израиль в начале 2025 года.

После этого трагического инцидента зоопарк был закрыт для посетителей. Проводится расследование.

По предварительным данным, леопард выбрался из вольера во внутренний двор, когда Уриэль готовился к проведению экскурсии, и напал на него. Для посетителей опасности не было.

Сообщение об инциденте поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 9:55. Пострадавшего, у которого была прокушена шея, в бессознательном состоянии доставили в больницу "Адаса Эйн-Керем". Позже медики были вынуждены констатировать его смерть.

Отметим, что речь идет об экстраординарном происшествии.

В прошлый раз в Иерусалимском библейском зоопарке подобное происшествие было зафиксировано в августе 2024 года. Тогда один из крокодилов напал на сотрудника зоопарка, охранник открыл огонь на поражение и застрелил крокодила.