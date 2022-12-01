"Едиот Ахронот": "Ликуд" хочет разделить министерство алии и интеграции на два министерства

В связи с проблемами в ходе коалиционных переговоров и нехваткой должностей для всех желающих, как внутри партии, так и среди партнеров по коалиции, в руководстве "Ликуда" рассматривают возможность разделить еще несколько министерств помимо уже раздробленных министерства Иерусалима и наследия, а также министерства Негева, Галилеи и периферии.

Как сообщает политический обозреватель газеты "Едиот Ахронот" Юваль Карни, в "Ликуде" хотят разделить министерство алии и интеграции (ранее именовавшееся министерством абсорбции) на министерство алии и министерство интеграции.

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Также планируется разделение на два портфеля министерства культуры и спорта.

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Кроме того, рассматривается возможность ротации на дополнительных должностях помимо уже согласованной ротации в министерствах финансов и внутренних дел.

Напомним, что в рамках соглашения с партией "Оцма Йегудит" партия Итамара Бен-Гвира получит министерство наследия, которое будет отвечать за управление древностей, тогда как министерство Иерусалима будет предложено партии "Яадут а-Тора".

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В рамках соглашения с партией "Ционут Датит" Бецалель Смотрич будет занимать пост министра финансов до 2025 года, а затем будет назначен на пост министра внутренних дел и министра поселенчества. В первую половину каденции портфель министра внутренних дел будет у главы ШАС Арье Дери.