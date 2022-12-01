"Ликуд" заключил коалиционное соглашение с "Ционут Датит"

Партии "Ликуд" и "Ционут Датит" сообщили об успешном завершении переговоров и заключении коалиционного соглашения между ними.

В рамках соглашения партия Бецалеля Смотрича получит на половину каденции пост министра финансов, а также посты министра алии и интеграции и министра национальных задач.

Кроме того, один из министров партии будет по совместительству министром в министерстве обороны, отвечающим за поселенческую деятельность в Иудее и Самарии в полной координации и с согласия премьер-министра.

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Также "Ционут Датит" получит должность заместителя министра, должности председателя комиссии Кнессета по законодательству и судебной системе, председателя комиссии по религиозным услугам, и комиссии по реформам.

На данный момент речь идет о документе, посвященном распределению должностей и сфер ответственности.

Подробные коалиционные соглашения, включая вопросы регуляции в сфере еврейского самосознания, образования, судебной системы, поселенчества и общества, будут заключены позднее.

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"Это еще один важный шаг, приближающий нас к созданию правого правительства, которое позаботится о всех жителях Израиля. Я благодарен председателю "Ционут Датит" за партнерство и убежден, что мы будем плодотворно сотрудничать на благо народа Израиля", - заявил лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу.

Лидер "Ционут Датит" Бецалель Смотрич, в свою очередь, назвал подписание соглашения "историческим шагом на пути к созданию еврейского сионистского национального правительства, которое вернет безопасность и порядок, проведет историческую реформу судебной системы, урегулирует и разовьет поселения".