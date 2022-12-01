adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
11 - 18°
Тель-Авив:
13 - 22°
Эйлат:
16 - 27°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.414 ₪ 3.567 ₪
Иерусалим:
11 - 18°
Тель-Авив:
13 - 22°
Эйлат:
16 - 27°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    "Ликуд" заключил коалиционное соглашение с "Ционут Датит"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Olivier Fitoussi/Flash90

    Партии "Ликуд" и "Ционут Датит" сообщили об успешном завершении переговоров и заключении коалиционного соглашения между ними.

    В рамках соглашения партия Бецалеля Смотрича получит на половину каденции пост министра финансов, а также посты министра алии и интеграции и министра национальных задач.

    Кроме того, один из министров партии будет по совместительству министром в министерстве обороны, отвечающим за поселенческую деятельность в Иудее и Самарии в полной координации и с согласия премьер-министра.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Также "Ционут Датит" получит должность заместителя министра, должности председателя комиссии Кнессета по законодательству и судебной системе, председателя комиссии по религиозным услугам, и комиссии по реформам.

    На данный момент речь идет о документе, посвященном распределению должностей и сфер ответственности.

    Подробные коалиционные соглашения, включая вопросы регуляции в сфере еврейского самосознания, образования, судебной системы, поселенчества и общества, будут заключены позднее.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    "Это еще один важный шаг, приближающий нас к созданию правого правительства, которое позаботится о всех жителях Израиля. Я благодарен председателю "Ционут Датит" за партнерство и убежден, что мы будем плодотворно сотрудничать на благо народа Израиля", - заявил лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу.

    Лидер "Ционут Датит" Бецалель Смотрич, в свою очередь, назвал подписание соглашения "историческим шагом на пути к созданию еврейского сионистского национального правительства, которое вернет безопасность и порядок, проведет историческую реформу судебной системы, урегулирует и разовьет поселения".

    adv_15 article_dw_desk
    adv_16 article_dw_mobile
    adv_17 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    19:10 Отмененный пенальти. Чудовищное невезение Лукаку. Хорваты и бельгийцы сыграли вничью
    19:00 Группа F. В плэй-офф вышли сборные Хорватии и Марокко
    17:42 СМИ: прокуратура Германии подозревает, что за нападениями на еврейские объекты в Вестфалии стоит КСИР
    17:18 Минтранс закрывает шаттлы по вызову Bubble и Tik Tak из-за нерентабельности
    17:02 "Фармгейт": у президента ЮАР украли миллионы, за это ему грозит импичмент
    16:03 Reuters: лидер ИГ взорвал себя "поясом смертника" в убежище на юге Сирии, недалеко от границы Израиля
    15:57 В посольстве США в Мадриде обнаружено письмо с взрывчаткой
    15:04 Франция и парламентская ассамблея NATO поддержали создание трибунала по расследованию преступлений России
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5