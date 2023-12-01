56-й день войны в Израиле. Хронология событий

Четверг, 1 декабря, 56-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен около 240 израильтян и иностранных граждан, которых удерживают в секторе Газы. (На сегодняшний день ХАМАС отпустил 109 заложников, одна заложница была спасена ЦАХАЛом в ходе операции в Газе – среди освобожденных 81 израильтянин).

Утром 1 декабря ЦАХАЛ возобновил боевые действия в Газе после семидневного прекращения огня.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

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В первый день войны террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники.

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Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

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На данный момент опознано около 1200 погибших. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана. Около 7500 человек были ранены или травмированы.

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Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – погибли 70 военнослужащих.

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Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре-ноябре 2023 года (обновляется)

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С начала войны из сектора Газы были запущены более 10000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Сотни ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

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ЦАХАЛ наносил интенсивные ответные удары по целям в Газе. Были задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы около 17000 объектов в секторе Газы, более 6000 – после начала наземной фазы операции. ЦАХАЛ регулярно наносил удары и по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии.

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Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о 16000 убитых с начала войны, примерно 5000 пропавших без вести и 36000 раненых.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

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С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС.

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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

08:00

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ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по квартире в районе Хамад, около Хан-Юниса, на юге сектора.

Из сектора Газы обстрелян район Нахаль Оз.

МВД Газы (ХАМАС) заявляет о не менее шести убитых в секторе и десятках раненых в первый час после срыва режима прекращения огня. Среди убитых оператора телеканала "Аль-Акса", принадлежащего ХАМАСу.

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ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели к западу от Хан-Юниса, на юге сектора.

Источники в Газе: в результате артиллерийского обстрела Байт-Лахии на севере сектора есть раненые. ВВС ЦАХАЛа атаковали мечеть в районе Шейх Радуан в секторе Газы.

07:00

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В Сдероте, Ивиме и Нир-Аме снова был слышен сигнал "Цева адом". Зафиксированы пуски ракет из сектора Газы.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель около больницы "Насер" в Хан-Юнисе.

Пограничная полиция и военные в арабском районе Сур-Бахар (Цур-Бахер) в Иерусалиме. разметили для последующего разрушения дома братьев Нимр – Мурада и Ибрагима, совершивших вчера теракт в Иерусалиме.

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Из сектора Газы вновь обстреляны районы поселков Холит, Суфа, Нир Ицхак.

Источники в Газы: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в центре Рафаха, на юге сектора. Есть убитые и раненые.

Министерство внутренних дел Газы (структура ХАМАСа) заявляет, что ВВС ЦАХАЛа атаковали здание в районе Абу Искандер, к северо-западу от города Газа. Также были нанесены удары по целям к востоку от Абасана, восточней Хан-Юниса, на юге сектора. Сообщается, что ВВС ЦАХАЛа продолжает наносить удары по целям на юге сектора Газы. Командование ЦАХАЛа подтверждает: израильские ВВС атакуют объекты террористов в Газе.

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Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газы против террористической организации ХАМАС. По словам Хагари, террористы не выполнили условия договора об освобождении заложников и возобновили ракетные обстрелы территории Израиля еще до окончания режима прекращения огня. В связи с этим Управление тылом приняло решение ужесточить инструкции для отдельных районов страны.

06:00

Из Газы обстрелян поселок Холит. Зафиксированы пуски ракет из сектора. Система ПРО задействована не была, так как ракеты упали на открытой местности, сообщают в ЦАХАЛе.

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Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в деревне Мэйталун (между Дженином и Шхемом).

05:00

Источники в Газе сообщают о стрельбе на северо-западе сектора.

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В Сдероте, Ивиме, Нир Аме и Гавиме сработал сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетно-минометном обстреле. Командование ЦАХАЛа подтверждает: был обстрел, нарушающий соглашение о прекращении огня, одна ракета перехвачена системой ПРО "Железный купол".

В ночь на 1 декабря египетские источники сообщили, что власти Израиля и руководство террористической организации ХАМАС достигли соглашения о продлении режима временного прекращения огня еще на один день. На момент публикации этого сообщения (5:30 утра) ни правительство Израиля, ни руководство ХАМАСа официальных заявлений по этому поводу не делали.

04:00

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Палестинские СМИ сообщают о нападении группы еврейских поселенцев на арабский ресторан рядом с деревней Ас-Сауийя, к югу от Шхема.

Источники в ПА сообщают, что в Джалабуне, к востоку от Дженина, израильские военные задержали подозреваемого.

03:00

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Поступают сообщения о нападении группы еврейских поселенцев в арабской деревне Джалуд, к югу от Шхема, где были сожжены несколько автомобилей.

Источники в ПА: ЦАХАЛ проводит операцию в деревне Туку, около Бейт-Лехема.

02:00

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Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Байт-Фаджаре, около Бейт-Лехема.

Поступают сообщения о столкновениях с военными в Бейтунии, юго-западней Рамаллы.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Хевроне.

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01:00

Источники в ПА: ЦАХАЛ проводит операцию в деревне Байт-Сахур, восточнее Бейт-Лехема.

Столкновения в Наалине, западнее Бейт-Лехема.

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00:00

На фоне освобождения очередной группы арабских заключенных происходят столкновения около тюрьмы "Офер".

Восемь заложников, освобожденных на седьмом этапе сделки по обмену заложниками и заключенными, доставлены на территорию Израиля.