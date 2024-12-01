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Израиль

Молодую пару задержали при попытке провезти 24 кг кетамина из Чехии

Полиция
Контрабанда
время публикации: 01 декабря 2024 г., 16:44 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 16:44
Молодую пару задержали при попытке провезти 24 кг кетамина из Чехии
Пресс-служба полиции Израиля

В аэропорту Бен-Гурион были задержаны двое молодых людей в возрасте около 20 лет, у которых при досмотре было обнаружено крупное количество наркотиков. Житель Тель-Авива и жительница Ашдода прибыли из Чехии.

В соответствии с совместным заявлением полиции и Налогового управления, во вторник, 24 ноября, таможенники обратили внимание на молодую женщину, прибывшую рейсом из Чехии, поведение которой вызвало их подозрение. При проверке ее багажа возникло подозрение, что в чемодане находится вещество белого цвета, предположительно, наркотик.

Сопровождающий девушку молодой человек уже успел выйти в зал встречающих. Таможенные инспекторы вернули его на досмотр, его чемодан просветили, и также обнаружили пакеты с наркотиками. В багаже обоих пассажиров при обыске обнаружили и изъяли пакеты с кетамином общим весом 24 килограмма, которые были спрятаны в двойных стенках чемоданов.

Подозреваемые были переданы полиции, следственный отдел полиции Тель-Авива начал расследование попытки контрабанды. Арест мужчины несколько раз продлевался, девушка была освобождена под домашний арест.

Израиль
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