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Израиль

Кабинет обсудит предложение министра обороны разрушать дома террористов, ранивших израильтян

Военно-политический кабинет
Террористы
время публикации: 01 декабря 2024 г., 10:55 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 11:12

Министр обороны Израиля Исраэль Кац намерен представить на рассмотрение военно-политического кабинета предложение, согласно которому будут разрушаться дома террористов, которые ранили, хотя и не убили израильтян.

Как сообщает сайт "Аруц 7", это предложение будет обсуждаться на ближайшем заседании военно-политического кабинета.

Речь идет о предложении, по поводу которого на протяжении полугода шли обсуждения в Совете по национальной безопасности. В рекомендации Совета по национальной безопасности определен порядок принятия решений в случае ранения, а не убийства.

Ранее сообщалось, что израильские военные и пограничники провели операцию в деревне Эйнабус (к югу от Шхема), в ходе которой был размечен для последующего разрушения дом террорист Самара Махмуда Хусейна, 29 ноября обстрелявшего автобус около Ариэля. Террорист ранил девять израильтян, но ни один из них не погиб.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2024

Дом террориста, обстрелявшего автобус около Ариэля, размечен для разрушения