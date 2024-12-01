Кабинет обсудит предложение министра обороны разрушать дома террористов, ранивших израильтян

Министр обороны Израиля Исраэль Кац намерен представить на рассмотрение военно-политического кабинета предложение, согласно которому будут разрушаться дома террористов, которые ранили, хотя и не убили израильтян.

Как сообщает сайт "Аруц 7", это предложение будет обсуждаться на ближайшем заседании военно-политического кабинета.

Речь идет о предложении, по поводу которого на протяжении полугода шли обсуждения в Совете по национальной безопасности. В рекомендации Совета по национальной безопасности определен порядок принятия решений в случае ранения, а не убийства.

Ранее сообщалось, что израильские военные и пограничники провели операцию в деревне Эйнабус (к югу от Шхема), в ходе которой был размечен для последующего разрушения дом террорист Самара Махмуда Хусейна, 29 ноября обстрелявшего автобус около Ариэля. Террорист ранил девять израильтян, но ни один из них не погиб.