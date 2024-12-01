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Израиль

Под церковью на юге Ливана обнаружена шахта с оружием "Хизбаллы". Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 01 декабря 2024 г., 20:12 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 20:20
Под церковью на юге Ливана обнаружена шахта с оружием "Хизбаллы". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в течение минувших суток ЦАХАЛ вновь был вынужден реагировать на нарушения условий соглашения о прекращении огня с Ливаном, представлявшие угрозу для безопасности Израиля и его граждан.

В частности, в субботу вечером бойцы десантной бригады под командованием 98 территориальной дивизии обнаружили несколько вооруженных боевиков возле местной церкви, которую "Хизбалла" использует как элемент активной террористической инфраструктуры. Солдаты открыли огонь по террористам и уничтожили их.

Ликвидированные боевики были активными участниками боевых подразделений "Хизбаллы" в данном районе и участвовали в боевых действиях, используя церковь. После ликвидации боевиков территория церкви была осмотрена, была обнаружена шахта с оружием.

Израиль
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