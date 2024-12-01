СМИ: ВВС Израиля не позволили иранскому самолету совершить посадку в Дамаске

Арабская редакция телеканала Sky News сообщила вечером 1 декабря, что ВВС ЦАХАЛа не позволили иранскому самолету совершить посадку в аэропорту Дамаска, в связи с чем самолет был вынужден вернуться в Иран.

Согласно сообщению телеканала, израильские ВВС вынудили самолет развернуться из-за подозрений, что на его борту находится груз оружия, предназначенного для "Хизбаллы".

По информации израильского сайта Ynet, израильские истребители какое-то время кружили вокруг самолета иранской авиакомпании "Mahan Air", по всей видимости, показывая пилотам, что самолет может быть сбит.