СМИ: ВВС Израиля не позволили иранскому самолету совершить посадку в Дамаске
время публикации: 01 декабря 2024 г., 19:43 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 19:50
Арабская редакция телеканала Sky News сообщила вечером 1 декабря, что ВВС ЦАХАЛа не позволили иранскому самолету совершить посадку в аэропорту Дамаска, в связи с чем самолет был вынужден вернуться в Иран.
Согласно сообщению телеканала, израильские ВВС вынудили самолет развернуться из-за подозрений, что на его борту находится груз оружия, предназначенного для "Хизбаллы".
По информации израильского сайта Ynet, израильские истребители какое-то время кружили вокруг самолета иранской авиакомпании "Mahan Air", по всей видимости, показывая пилотам, что самолет может быть сбит.
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