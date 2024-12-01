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Израиль

Нетаниягу просит БАГАЦ отклонить требование признать его недееспособным

Суд
Биньямин Нетаниягу
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 01 декабря 2024 г., 19:42 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 19:44
Нетаниягу просит БАГАЦ отклонить требование признать его недееспособным
Yonatan Sindel/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу направил в БАГАЦ ответ на иск с требованием признать его недееспособным в связи с ожидающейся дачей показаний несколько раз в неделю.

В письме, представленном юристами премьера, вообще не упоминается тема возможности сочетать выполнение обязанностей главы правительства с дачей показаний по одному из дел против него. В этом письме Нетаниягу подчеркивает, что требование объявить о недееспособности премьера – это попытка втянуть судебную систему в политический конфликт и требование вопреки закону и вопреки решению демократических институтов отстранить главу правительства.

"Никакие словесные игры не могут скрыть тот факт, что речь идет о попытке с корнем вырвать сам принцип народного волеизъявления", – подчеркивает он. В письме Нетаниягу просит отклонить иск, поскольку речь идет о крайне чувствительном политическом и правовом вопросе, находящемся в центре общественного дискурса.

Напомним, на прошлой неделе окружной суд в Иерусалиме согласился отсрочить начало показаний Биньямина Нетаниягу до 10 декабря.

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