Нетаниягу просит БАГАЦ отклонить требование признать его недееспособным

Глава правительства Биньямин Нетаниягу направил в БАГАЦ ответ на иск с требованием признать его недееспособным в связи с ожидающейся дачей показаний несколько раз в неделю.

В письме, представленном юристами премьера, вообще не упоминается тема возможности сочетать выполнение обязанностей главы правительства с дачей показаний по одному из дел против него. В этом письме Нетаниягу подчеркивает, что требование объявить о недееспособности премьера – это попытка втянуть судебную систему в политический конфликт и требование вопреки закону и вопреки решению демократических институтов отстранить главу правительства.

"Никакие словесные игры не могут скрыть тот факт, что речь идет о попытке с корнем вырвать сам принцип народного волеизъявления", – подчеркивает он. В письме Нетаниягу просит отклонить иск, поскольку речь идет о крайне чувствительном политическом и правовом вопросе, находящемся в центре общественного дискурса.

Напомним, на прошлой неделе окружной суд в Иерусалиме согласился отсрочить начало показаний Биньямина Нетаниягу до 10 декабря.