Израиль уведомил МУС о намерении опротестовать решение о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта

В среду, 27 ноября, за несколько часов до окончания срока, отпущенного для подачи апелляции, Израиль уведомил Международный уголовный суд о намерении опротестовать решение о выдаче ордеров на арест Биньямина Нетаниягу и Йоава Галанта. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

Иерусалим настаивает на том, что у суда не было полномочий на рассмотрение исков против еврейского государства, поскольку оно не является членом МУС, а также суд не дал возможности Израилю провести собственное расследование. "Государство Израиль не признает полномочия Международного уголовного суда и легитимность ордеров на арест, выданных в отношении премьер-министра и бывшего министра обороны", – говорится в заявлении канцелярии Нетаниягу.

"Апелляционное заявление Израиля подробно раскрывает, насколько решение о выдаче ордеров было абсурдным и не имело никакой фактической или юридической основы. Если суд отклонит ходатайство, это еще больше продемонстрирует друзьям Израиля в США и мире степень предвзятости МУС по отношению к Государству Израиль", – подчеркивается в заявлении.

Накануне Нетаниягу провел несколько обсуждений, посвященных подаче апелляции, в которых принимал участие министр юстиции Ярив Левин. СМИ отмечают, что далеко не все в правительстве поддерживают подачу апелляции, полагая, что Израиль должен игнорировать решение суда.

То, что суд в Гааге не имел полномочий выносить такое решение, также считает юридический советник правительства Израиля Гали Баарав-Миара. По ее мнению, у суда "не было оснований для выдачи ордеров на арест премьер-министра и бывшего министра обороны демократического государства, находящегося в разгаре навязанной ему войны. Решение суда подрывает фундаментальные принципы международного права, на основании которых должен был действовать суд, включая принцип комплементарности". "Государство Израиль привержено принципам верховенства закона, и в нем существуют независимые, автономные и профессиональные механизмы, как военные, так и гражданские, для расследования заявлений о предполагаемых нарушениях международного права, как в отношении политических вопросов, так и в отношении конкретных случаев", – подчеркивала юрсоветник, добавив, что Израиль рассматривает свои следующие юридические шаги.