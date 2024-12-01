В Хайфе в припаркованную машину брошено взрывное устройство

В диспетчерскую полиции поступило сообщение о возгорании припаркованного автомобиля на улице Гуш-Эцион в Хайфе. Звонившие сообщили, что возгоранию машине предшествовал взрыв.

Полицейские с места происшествия сообщили, что, по всей видимости, в сторону машины было брошено взрывное устройство, упав рядом, оно взорвалось и стало причиной возгорания.

В результате этого инцидента нет пострадавших.

Полиция продолжает расследование.