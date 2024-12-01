В Хайфе в припаркованную машину брошено взрывное устройство
время публикации: 01 декабря 2024 г., 21:27 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 21:27
В диспетчерскую полиции поступило сообщение о возгорании припаркованного автомобиля на улице Гуш-Эцион в Хайфе. Звонившие сообщили, что возгоранию машине предшествовал взрыв.
Полицейские с места происшествия сообщили, что, по всей видимости, в сторону машины было брошено взрывное устройство, упав рядом, оно взорвалось и стало причиной возгорания.
В результате этого инцидента нет пострадавших.
Полиция продолжает расследование.
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