В Рамле взорвался автомобиль, погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва автомобиля на шоссе 200 у въезда на улицу Моше Аренс в Рамле. Сообщение об инциденте поступило в МАДА в 17:10, к моменту прибытия медиков двое пострадавших не подавали признаков жизни.

Сообщается, что в результате взрыва автомобиль загорелся, пострадавшие были заблокированы внутри. После того, как машину потушили и допустили к ней медиков, им оставалось лишь констатировать смерть двоих человек, мужчины и женщины. Личность погибших устанавливается.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия. На месте взрыва работают крупные силы полиции и служб безопасности. К настоящему моменту известно, что автомобиль взорвался во время поездки. В полиции говорят о криминальной подоплеке инцидента.