Юрсоветница правительства также призывает суд отклонить требование признать Нетаниягу недееспособным

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара также направила в БАГАЦ письмо, излагающее ее позицию по поводу иска с требованием о признании Биньямина Нетаниягу временно недееспособным в течение всего периода дачи показаний в уголовном процессе против него.

В своем письме Баарав-Миара напоминает, что Нетаниягу ранее разъяснил, что его пребывание в должности премьер-министра не влияет на ведение судебного процесса, она также напоминает о подобном иске в отношении Эхуда Ольмерта, и на этих основаниях видит необходимость отклонить иск.

Баарав-Миара также приводит позицию правительства, в которой сказано, что правительство категорически отвергает любую попытку объявить премьер-министра недееспособным, даже на короткий период времени. Правительство полагает, что любое объявление о недееспособности лишено правовой основы, и суд не имеет полномочий делать такое объявление.

Напомним, суд разрешил отложить до 10 декабря этап свидетельских показаний защиты по делам 1000, 2000 и 4000, которые рассматриваются в окружном суде в Иерусалиме. Согласно юридической процедуре, первыми свидетельские показания дают обвиняемые.