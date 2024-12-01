Дом террориста, обстрелявшего автобус около Ариэля, размечен для разрушения

Израильские военные и пограничники провели операцию в деревне Эйнабус (к югу от Шхема), в ходе которой был размечен для последующего разрушения дом террорист Самара Махмуда Хусейна, 29 ноября обстрелявшего автобус около Ариэля.

Сам 48-летний террорист был уничтожен на месте преступления. Известно, что он был активистом ХАМАСа, ранее отбывал наказание за причастность к террористической деятельности.

В пятницу, 29 ноября, возле Ариэля, у перекрестка Гитай-Ависар вооруженный террорист открыл огонь по автобусу, в результате чего были ранены девять человек. Три человека были тяжело ранены, двое получили ранения средней тяжести, четверо (военнослужащие) получили легкие ранения осколками стекла.