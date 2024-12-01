Насилие в арабском секторе: предъявлены обвинения бросившим гранату в жилой дом

Полиция Северного округа завершила расследование против группы преступников, бросивших осколочную гранату в жилой дом в деревне Кафр-Манда в Нижней Галилее. По этому делу задержаны трое подозреваемых, 23-летний и 28-летний жители деревни Зарзир и 27-летний житель деревни Кафр-Манда.

Инцидент произошел 13 ноября, когда сотрудники полиции Северного округа проводили в Кафр-Манде операцию по розыску и изъятию незаконного оружия. Во время операции полицейские услышали звук взрыва и заметили двоих подозреваемых, которые уезжали с места преступления на внедорожнике.

После погони, в ходе которой подозреваемые нарушали правила дорожного движения, сталкивались с другими машинами и подвергали опасности всех участников движения, подозреваемые подожгли внедорожник. Тем не менее, полицейским удалось установить их личности и задержать их.