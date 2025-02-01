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Израиль

Офер Кальдерон и Ярден Бибас вернулись в Израиль

Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 01 февраля 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 09:16
Офер Кальдерон и Ярден Бибас вернулись в Израиль
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Офер Кальдерон и Ярден Бибас вернулись в Израиль.

В ближайшее время они в сопровождении военнослужащих ЦАХАЛа, прибудут в специальный пункт приема на границе с сектором Газы, возле Реим. Там у них будет возможность получить первую медицинскую и психологическую помощь, привести себя в порядок и встретиться с ближайшими членами семьи.

Затем они будут доставлены в больницы "Ихилов" в Тель-Авиве и "Шиба" в Тель а-Шомере. Больницы "Барзилай" в Ашкелоне и "Сорока" в Беэр-Шеве будут готовы оказать помощь в случае необходимости.

Израиль
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