Офер Кальдерон и Ярден Бибас вернулись в Израиль.

В ближайшее время они в сопровождении военнослужащих ЦАХАЛа, прибудут в специальный пункт приема на границе с сектором Газы, возле Реим. Там у них будет возможность получить первую медицинскую и психологическую помощь, привести себя в порядок и встретиться с ближайшими членами семьи.

Затем они будут доставлены в больницы "Ихилов" в Тель-Авиве и "Шиба" в Тель а-Шомере. Больницы "Барзилай" в Ашкелоне и "Сорока" в Беэр-Шеве будут готовы оказать помощь в случае необходимости.