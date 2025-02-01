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Израиль

Шмуэль Кит Сигал, сопровождаемый силам Армии обороны Израиля и ШАБАКа, вернулся в Израиль

Заложники
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 февраля 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 11:25
Шмуэль Кит Сигал, сопровождаемый силам Армии обороны Израиля и ШАБАКа, вернулся в Израиль
AP Photo/Mohammed Hajjar

Шмуэль Кит Сигал, сопровождаемый силам Армии обороны Израиля и ШАБАКа, пересек границу Израиля.

В ближайшее время он прибудет в специальный пункт приема на границе с сектором Газы, возле Реим. Там у него будет возможность получить первую медицинскую и психологическую помощь, привести себя в порядок и встретиться с ближайшими членами семьи.

Израиль
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