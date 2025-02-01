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Израиль

Автомобили "Красного Креста" прибыли в пункт передачи заложников в Хан-Юнисе

Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 01 февраля 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 08:31
Автомобили "Красного Креста" прибыли в пункт передачи заложников в Хан-Юнисе
Abed Rahim Khatib/Flash90

Машины "Красного Креста" прибыли в Хан-Юнис. Там, как ожидается, будут освобождены двое из трех похищенных: Ярден Бибас и Офер Кальдерон.

Сегодня, 1 февраля, террористы ХАМАСа освободят трех заложников, которых удерживали в секторе Газы 484 дня. На свободу выйдут Офер Кальдерон (54), Шмуэль Кит Сигал (65) и Ярден Бибас (35).

Предположительно, троих заложников, которые будут освобождены ХАМАСом в субботу, передадут "Красному Кресту" в двух местах: в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, и в Джабалии, на севере сектора.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 февраля 2025

Сегодня в Газе будут освобождены трое заложников, находившихся в плену 484 дня