Шмуэль Кит Сигал передан "Красному Кресту" в порту Газы. Он передвигается самостоятельно, но выглядит истощенным.

Территория, где состоялась передача заложника "Красному Кресту", не была оцеплена, среди "зрителей" можно было увидеть мужчин в обычной одежде, а не в форме хамасовских боевиков, а также детей и женщин.