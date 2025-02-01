Шмуэль Кит Сигал передан "Красному Кресту" в порту Газы. Он передвигается самостоятельно
время публикации: 01 февраля 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 10:26
Шмуэль Кит Сигал передан "Красному Кресту" в порту Газы. Он передвигается самостоятельно, но выглядит истощенным.
Территория, где состоялась передача заложника "Красному Кресту", не была оцеплена, среди "зрителей" можно было увидеть мужчин в обычной одежде, а не в форме хамасовских боевиков, а также детей и женщин.
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