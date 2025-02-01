Власти Израиля освободили 183 палестинских заключенных, в том числе 18 человек, приговоренных к пожизненному заключению, и 54 человека, отбывавших длительные сроки заключения.

Большая часть освобожденных (143 человека) была депортирована в сектор Газы из тюрьмы "Кцаот", расположенной в Негеве. Еще восемь человек были отправлены в Египет. 32 заключенных были торжественно встречены в Рамалле.

После освобождения трех заложников 1 февраля общее число вышедших на свободу похищенных террористами 7.10.2023 составило 18 человек (13 из заявленного ранее списка и пять граждан Таиланда, которых в списке не было). В общей сложности в рамках первого этапа сделки с ХАМАСом террористы должны были передать Израилю 33 заложников (пять таиландцев были освобождены дополнительно) – известно, что 25 из них на момент заключения сделки были живы. Среди прочих в списке "на обмен" значились имена Шири, Ариэля и Кфира Бибас.

Израиль со своей стороны согласился освободить из тюрем 735 террористов, в том числе многих террористов-убийц, осужденных на пожизненные сроки.

Не менее 18 террористов, освобождаемых в ходе очередного этапа обмена пленными, были приговорены в пожизненным срокам.

Среди них Шади Амури – один из организаторов теракта на перекрестке Мегиддо, около Афулы, где 5 июня 2002 года начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с автобусом, следовавшим по 850-му маршруту. 17 человек погибли, около 40 получили ранения.

Ахмад Асалим – боевик ФАТХа, который принимал участие в совершении теракта в августе 2002 года на 60-м шоссе, где были убиты супруги Ави (29) и Авиталь (26) Валенски. Их трехлетний сын Игаль был тяжело ранен. Авиталь была на шестом месяце беременности.