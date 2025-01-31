ХАМАС объявил, что в субботу в рамках "обмена пленными" будут освобождены 183 палестинских заключенных

Официальный представитель Управления по делам заключенных в правительстве ХАМАСа Нахед аль-Фахури объявил, что в субботу, 1 февраля, в рамках "обмена пленными" будут освобождены 183 палестинских заключенных, из которых 18 отбывают пожизненное заключение, 54 – длительные сроки лишения свободы, а 111 были арестованы после 7 октября.

После освобождения трех заложников 1 февраля общее число вышедших на свободу похищенных террористами 7.10.2023 составит 18 человек. В общей сложности в рамках первого этапа сделки с ХАМАСом террористы должны были передать Израилю 33 заложников – известно, что 25 из них на момент заключения сделки были живы. Среди прочих в списке "на обмен" значились имена Шири, Ариэля и Кфира Бибас. Израиль со своей стороны согласился освободить из тюрем 735 террористов, в том числе многих террористов-убийц, осужденных на пожизненные сроки.