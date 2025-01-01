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Израиль

В Мигдаль а-Эмек два брата напали с ножом на соседа, осыпавшего их парковку конфетти

Полиция
время публикации: 01 января 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 13:32
В Мигдаль а-Эмек два брата напали с ножом на соседа, осыпавшего их парковку конфетти
Flash90

В Мигдаль а-Эмек задержаны два брата, 37 и 39 лет, подозреваемые в том, что нанесли ножевые ранения своему 36-летнему соседу.

По данным полиции, в новогоднюю ночь пострадавший взорвал хлопушку, в результате чего конфетти попало на парковку, принадлежащую братьям. Владельцы парковки были возмущены, началась драка. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается врачами как тяжелое.

В ближайшее время состоится судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о продлении срока содержания под стражей подозреваемых.

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