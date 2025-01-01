Семьям военнослужащих, погибших 7 октября, разрешено прослушать последние записи их голосов

Глава Управления кадров ЦАХАЛа генерал-майор Дадо Бар Калифа распорядился разрешить всем семьям военнослужащих, погибших в "черную субботу" 7 октября, прослушать последние записи голосов их родных.

Также было сообщено, что решение об этом принято в соответствии с политикой начальника Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви, настаивающего на прозрачности в отношениях с семьями погибших.

В ЦАХАЛе отрицают, что скрывают что-либо от семей погибших. "ЦАХАЛ позволит всем семьям согласовать время для прослушивания полного варианта записей вплоть до начала террористической атаки, – указано в этом сообщении. – Армия обороны Израиля открыта для выполнения запросов семей, и мы не имеем намерений причинять семьям дополнительные страдания". ЦАХАЛ также выражает сожаления о причиненном близким погибших ущербе.