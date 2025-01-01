x
01 января 2025
|
последняя новость: 13:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 января 2025
|
01 января 2025
|
последняя новость: 13:51
01 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Семьям военнослужащих, погибших 7 октября, разрешено прослушать последние записи их голосов

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 января 2025 г., 12:54 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 13:22
Семьям военнослужащих, погибших 7 октября, разрешено прослушать последние записи их голосов
Tomer Neuberg/FLASH90

Глава Управления кадров ЦАХАЛа генерал-майор Дадо Бар Калифа распорядился разрешить всем семьям военнослужащих, погибших в "черную субботу" 7 октября, прослушать последние записи голосов их родных.

Также было сообщено, что решение об этом принято в соответствии с политикой начальника Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви, настаивающего на прозрачности в отношениях с семьями погибших.

В ЦАХАЛе отрицают, что скрывают что-либо от семей погибших. "ЦАХАЛ позволит всем семьям согласовать время для прослушивания полного варианта записей вплоть до начала террористической атаки, – указано в этом сообщении. – Армия обороны Израиля открыта для выполнения запросов семей, и мы не имеем намерений причинять семьям дополнительные страдания". ЦАХАЛ также выражает сожаления о причиненном близким погибших ущербе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 декабря 2024

Родителей погибших наблюдательниц пригласили прослушать их последние записи
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 декабря 2024

Исраэль Кац приказал отдать семьям наблюдательниц полные записи