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Израиль

ЦАХАЛ предупредил жителей Джабалии о предстоящем ударе

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 января 2025 г., 18:06 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 18:06
ЦАХАЛ предупредил жителей Джабалии о предстоящем ударе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы Армии обороны Израиля полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей Джабалии о предстоящем ударе по целям в их районе.

В сообщении говорится, что удары будут нанесены по объектам террористической инфраструктуры ХАМАСа, которые использовались для осуществления ракетных обстрелов израильской территории.

Последняя ракетная атака из сектора Газы была осуществлена в новогоднюю ночь, ровно в полночь. Сигналы тревоги звучали в Нетивоте и близлежащих населенных пунктах.

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