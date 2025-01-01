ЦАХАЛ предупредил жителей Джабалии о предстоящем ударе

Глава арабского отдела пресс-службы Армии обороны Израиля полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей Джабалии о предстоящем ударе по целям в их районе.

В сообщении говорится, что удары будут нанесены по объектам террористической инфраструктуры ХАМАСа, которые использовались для осуществления ракетных обстрелов израильской территории.

Последняя ракетная атака из сектора Газы была осуществлена в новогоднюю ночь, ровно в полночь. Сигналы тревоги звучали в Нетивоте и близлежащих населенных пунктах.