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Израиль

Три сотрудницы детского сада из Хадеры арестованы за издевательства над малышами

Полиция
Расследование
Дети
время публикации: 01 января 2025 г., 17:40 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 18:14
Три сотрудницы детского сада из Хадеры арестованы за издевательства над малышами
Yonatan SIndel/Flash90

Сотрудники полиции Прибрежного округа около месяца назад начали расследование подозрений о жестоком обращении с детьми в детском саду в Хадере.

В ходе расследования в садике была собрана различная информация, подкрепившая подозрения, в частности, были изъяты записи камер внутреннего наблюдения.

В среду, 1 января, сотрудники полиции арестовали трех работниц детского сада по подозрению в издевательствах над детьми. После допроса, в соответствии с потребностями следствия, престованных доставят в суд для продления срока содержания под стражей.

Израиль
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