Три сотрудницы детского сада из Хадеры арестованы за издевательства над малышами

Сотрудники полиции Прибрежного округа около месяца назад начали расследование подозрений о жестоком обращении с детьми в детском саду в Хадере.

В ходе расследования в садике была собрана различная информация, подкрепившая подозрения, в частности, были изъяты записи камер внутреннего наблюдения.

В среду, 1 января, сотрудники полиции арестовали трех работниц детского сада по подозрению в издевательствах над детьми. После допроса, в соответствии с потребностями следствия, престованных доставят в суд для продления срока содержания под стражей.