ЦАХАЛ зафиксировал запуск двух "новогодних" ракет из сектора Газы
время публикации: 01 января 2025 г., 00:16 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 00:16
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в 00:00 был зафиксирован запуск двух ракет из центральной части сектора Газы. Система раннего предупреждения была активирована в Нетивоте, поселках Маагалим, Гиволим, Мелилот, Шиболим.
Одна из ракет была перехвачена системой ПВО, вторая упала на незастроенной местности.
В результате обстрела не было раненых и не был причинен материальный ущерб.