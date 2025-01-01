ЦАХАЛ зафиксировал запуск двух "новогодних" ракет из сектора Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в 00:00 был зафиксирован запуск двух ракет из центральной части сектора Газы. Система раннего предупреждения была активирована в Нетивоте, поселках Маагалим, Гиволим, Мелилот, Шиболим.

Одна из ракет была перехвачена системой ПВО, вторая упала на незастроенной местности.

В результате обстрела не было раненых и не был причинен материальный ущерб.