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Израиль

ЦАХАЛ зафиксировал запуск двух "новогодних" ракет из сектора Газы

ХАМАС
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 января 2025 г., 00:16 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 00:16
ЦАХАЛ зафиксировал запуск двух "новогодних" ракет из сектора Газы
AP Photo/Ariel Schalit

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в 00:00 был зафиксирован запуск двух ракет из центральной части сектора Газы. Система раннего предупреждения была активирована в Нетивоте, поселках Маагалим, Гиволим, Мелилот, Шиболим.

Одна из ракет была перехвачена системой ПВО, вторая упала на незастроенной местности.

В результате обстрела не было раненых и не был причинен материальный ущерб.

Израиль
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