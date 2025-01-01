Внимание, розыск: пропал 40-летний Таль Натан из Иерусалима

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 40-летний Таль Натан из Иерусалима, связь с ним пропала несколько лет назад. В последний раз его видели 30.12.24, когда он шел по дороге возле Эйлатского порта.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, темные волосы. Был одет в серую майку, серые джинсы и черную куртку. Особые приметы: татуировка в виде цветов на правом плече.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Эйлата по телефону 08-6772700.