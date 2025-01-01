В Харише убит восьмилетний ребенок-инвалид, его родители арестованы

Разрешено к публикации: двое родителей в возрасте около 40 лет арестованы по подозрению в убийстве их восьмилетнего сына, мальчика с особыми потребностями, сообщает новостная служба КАН.

Инцидент произошел в Харише 30 декабря, однако из-за жесткого судебного запрета на публикацию сам факт преступления разрешили огласить только в среду, 1 января. Суд по просьбе полиции запретил публикацию любых деталей расследования.