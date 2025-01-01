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Израиль

В Харише убит восьмилетний ребенок-инвалид, его родители арестованы

Инвалидность
Полиция
Суд
Расследование
Убийства
время публикации: 01 января 2025 г., 15:20 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 15:27
В Харише убит восьмилетний ребенок-инвалид, его родители арестованы
Yossi Aloni/Flash90

Разрешено к публикации: двое родителей в возрасте около 40 лет арестованы по подозрению в убийстве их восьмилетнего сына, мальчика с особыми потребностями, сообщает новостная служба КАН.

Инцидент произошел в Харише 30 декабря, однако из-за жесткого судебного запрета на публикацию сам факт преступления разрешили огласить только в среду, 1 января. Суд по просьбе полиции запретил публикацию любых деталей расследования.

Израиль
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