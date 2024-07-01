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ЦАХАЛ: за сутки в Газе атакованы десятки целей, ликвидированы десятки террористов. Видео

время публикации: 01 июля 2024 г., 12:35 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 12:44
ЦАХАЛ: за сутки в Газе атакованы десятки целей, ликвидированы десятки террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ заявляет, что за последние сутки израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей в секторе Газы, десятки террористов были ликвидированы. Продолжаются бои в районе Шуджаийя, в центре сектора и в Рафиахе, на юге сектора.

Силы 98-й дивизии действуют в Шуджаийе. Здесь были уничтожены десятки боевиков, найдено много оружия.

Силы бригады "Нахаль" (162-я дивизия) действуют в Рафиахе. Сообщается о ликвидации боевика, выпустившего противотанковую ракету в сторону военных.

Силы 99-й дивизии, задействовав авиацию, 30 июня ликвидировали боевика в центре сектора Газы.

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