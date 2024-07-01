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Израиль

Полиция опубликовала видео, снятые во время беспорядков ультраортодоксов в Иерусалиме

время публикации: 01 июля 2024 г., 01:06 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 01:25
Беспорядки в Иерусалиме 30.06.2024
Chaim Goldberg/Flash90

Акция протеста против призыва учащихся йешив в армию, проходившая вечером 30 июня в Иерусалиме, была организована радикальной ультрарелигиозной общиной "Пелег Иерушалми" и антисионистским движением "Эда Харедит".

В полиции заявляют, что вскоре после начала акции протеста, в которой участвовали десятки тысяч ультраортодоксов, начались беспорядки. Из толпы в полицейских летели камни и бутылки, доски, полицейские заграждения. Был атакован автомобиль министра строительства Ицхака Гольдкнопфа.

Беспорядки, начавшиеся в Меа Шеарим, продолжились на улицах Сарей Исраэль, Ирмиягу, Яффо.

Полиция сообщает, что в столкновениях с демонстрантами несколько полицейских получили легкие травмы: девушке-полицейской камень попал в голову, сотрудник конной полиции получил травму ноги.

Полиция использовала спецсредства для разгона демонстрантов. Сообщается о задержании пятерых участников беспорядков.

Израиль
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