В Иерусалиме толпа "харедим" атаковала автомобиль министра строительства

В столичном квартале Меа Шеарим толпа ультраортодоксов, протестующих против призыва в армию учащихся йешив, блокировала автомобиль министра строительства Ицхак Гольдкнопф и затем забросала машину камнями.

В этой акции протеста участвуют представители радикальной ультрарелигиозной общины "Пелег а-Иерушальми".

По информации новостной службы "Кан Бет", Ицхаку Гольдкнопфу потребовалась помощь полиции, чтобы выбраться из толпы и добраться до дома.