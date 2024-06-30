В Иерусалиме толпа "харедим" атаковала автомобиль министра строительства
время публикации: 30 июня 2024 г., 20:31 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 20:31
В столичном квартале Меа Шеарим толпа ультраортодоксов, протестующих против призыва в армию учащихся йешив, блокировала автомобиль министра строительства Ицхак Гольдкнопф и затем забросала машину камнями.
В этой акции протеста участвуют представители радикальной ультрарелигиозной общины "Пелег а-Иерушальми".
По информации новостной службы "Кан Бет", Ицхаку Гольдкнопфу потребовалась помощь полиции, чтобы выбраться из толпы и добраться до дома.
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