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Израиль

В Иерусалиме толпа "харедим" атаковала автомобиль министра строительства

время публикации: 30 июня 2024 г., 20:31 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 20:31
В Иерусалиме толпа "харедим" атаковала автомобиль министра строительства
Chaim Goldberg/Flash90

В столичном квартале Меа Шеарим толпа ультраортодоксов, протестующих против призыва в армию учащихся йешив, блокировала автомобиль министра строительства Ицхак Гольдкнопф и затем забросала машину камнями.

В этой акции протеста участвуют представители радикальной ультрарелигиозной общины "Пелег а-Иерушальми".

По информации новостной службы "Кан Бет", Ицхаку Гольдкнопфу потребовалась помощь полиции, чтобы выбраться из толпы и добраться до дома.

Израиль
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