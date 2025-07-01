Появилась возможность через WhatsApp обращаться в Национальный штаб по защите детей в интернете

Министерство юстиции Израиля объявило, что отныне, впервые с момента создания Национального штаба по защите детей в интернете – Подразделения 105, появилась возможность для обращений на горячую линию 105 через WhatsApp.

С 1 июля 2025 года можно подавать такие обращения по специальной линии WhatsApp по номеру 052-12-10-105, в дополнение к общению по телефону и общению через онлайн-форму.