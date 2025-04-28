"Сексуальная атака" на детей и подростков в интернете: задержан 15-летний житель Модиина

Полиция сообщила о задержании 15-летнего жителя Модиина, администрировавшего форум, через который распространялся контент оскорбительного и сексуального характера, касающийся детей и подростков.

В конце прошлой недели полиция Модиина вместе с подразделениями "105" и "Лахав 433" начала расследование сотен жалоб на распространение в социальных сетях сообщений, фотографий и видео оскорбительного и сексуального характера. Расследование привело к 15-летнему жителю Модиина, создавшему и администрировавшему форум.

Подозреваемый был допрошен в отделении полиции в присутствии родителей, после чего был помещен под домашний арест на пять дней.

В конце прошлой недели сайт "Фроги" написал, что в Instagram и развлекательных форумах различных городов Израиля публикуются фотографии, видеозаписи и серьезные обвинения в адрес несовершеннолетних, при этом анонимные авторы указывают полное имя и фамилию, город или школу, в которой учится жертва интернет-травли. Например, в отношении одной школьницы было написано, что она встречается с 20-летними парнями, а о другой девушке было написано, что "она иерусалимская шлюха" и был дан номер ее телефона. В публикации отмечается, что "большая часть" публикаций являются плодом фантазии авторов, а "голые фотографии" были созданы с помощью искусственного интеллекта.