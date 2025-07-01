БАГАЦ рассматривает апелляции по вопросу о назначении главы ШАБАКа

В Верховном суде началось рассмотрение апелляций, поданных против решения юридического советника правительства Гали Баарав-Миары по поводу назначения нового главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

Напомним, что юридический советник правительства запретила премьер-министру Биньямину Нетаниягу заниматься этим вопросом. По мнению Баарав-Миары, Нетаниягу находится в состоянии конфликта интересов из-за расследования по делу "Катаргейт". В этом расследовании принимает участие и ШАБАК. В своем постановлении Баарав-Миара порекомендовала передать вопрос о представлении кандидата на пост главы ШАБАКа другому министру.

Против этого решения были поданы две апелляции.

Одна подана группой родственников погибших солдат. Они утверждают, что задержка в процессе назначения постоянного главы ШАБАКа причиняет ущерб безопасности государства.

Вторая апелляция подана общественной организацией "Израильская академия за демократию". Эти истцы требуют, чтобы БАГАЦ распорядился передать рассмотрение вопроса о назначении главы ШАБАКа комиссии по отбору, лишив правительство права подобного назначения.

Отметим, что в законе о ШАБАКе прямо говорится о том, что главу организации назначает правительство, а кандидата представляет премьер-министр.

Апелляции рассматриваются коллегией из трех судей: глава Верховного суда Ицхак Амит, судья Алекс Штайн и судья Гила Кнафи-Штайниц.

Заседание суда началось с того, что глава Верховного суда Ицхак Амит объявил о намерении заслушать за закрытыми дверьми отчет юридического советника правительства о ходе расследования дела "Катаргейт". При этом Амит запретил представителям истцов или правительства, в том числе секретарю правительства Йоси Фуксу, присутствовать в помещении. Это решение вызвало бурю в зале заседаний. "Позор", – кричали некоторые из присутствующих. В зале звучали свист и аплодисменты. Большинство присутствующих были удалены из зала.

В 11:00 возобновилось публичное рассмотрение апелляций. В 11:20 заседание суда вновь было прервано, так как депутат Кнессета Тали Готлиб, присутствовавшая в зале, вступила в перепалку с главой Верховного суда Ицхаком Амитом. После того, как Амит объявил, что заседание прерывается, в зале вновь звучали крики "Позор", свист и аплодисменты.