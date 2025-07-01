Каана объявил о выходе из партии "Махане Мамлахти"
время публикации: 01 июля 2025 г., 12:34 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 12:33
1 июля депутат Кнессета Матан Каана ("Махане Мамлахти") объявил о выходе из партии. Каана заявил, что намерен покинуть Кнессет.
Из "Махане Мамлахти" передали: "Депутат Каана сообщил главе партии Бени Ганцу о намерении покинуть партию и Кнессет. Ганц поблагодарил Каану за сотрудничество и порядочность и пожелал ему успехов в дальнейшем".
Как сообщает "Исраэль а-Йом", утром 1 июля Каана побеседовал с Гади Айзенкотом. Ожидается, что Каана будет баллотироваться на выборах в Кнессет 26-го созыва в составе партии Нафтали Беннета.
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