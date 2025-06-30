Вечером 30 июня депутат Кнессета Гади Айзенкот объявил о выходе из партии "Махане Мамлахти".

Согласно опубликованной информации, Айзенкот сообщил Бени Ганцу о своем решении. Айзенкот намерен покинуть Кнессет, и его место займет депутат Эйтан Гинзбург, являющийся в настоящий момент генеральным секретарем партии "Махане Мамлахти".

Из пресс-службы "Махане Мамлахти" передали: "Депутат Гади Айзенкот сообщил Бени Ганцу о намерении покинуть партию и вернуть мандат, который он получил. Они подчеркивают, что их связывает долголетняя дружба и взаимная высокая оценка. Ганц и Айзенкот продолжат сотрудничать во имя достижения общих целей и во имя будущего государства Израиль".

Официальной причиной выхода является недовольство Айзенкота внутренними процессами в партии.

В окружении Айзенкота говорят о том, что процесс праймериз, о котором объявил Ганц, заметно отличается от того, о котором было согласовано в момент присоединения Айзенкота к партии.

Сообщается, что Айзенкот намерен создать новую политическую партию, которая станет основой левоцентристского блока. Наиболее вероятным является объединение с "Еш Атид".

В окружении Ганца заявляют, что подлинной причиной выхода Айзенкота являются разногласия по вопросу о будущей коалиции. В то время, как Ганц выступает за создание правительства "национальных согласий", Айзенкот и Лапид продолжают выступать за бойкот Нетаниягу.

Айзенкот присоединился к блоку "Махане Мамлахти" перед выборами в Кнессет 25-го созыва. Он обусловил свое присоединение проведением "демократических реформ" в партии: в первую очередь, проведением праймериз на пост главы движения. В июне 2025 года Ганц объявил, что в ближайшие недели пройдут выборы. Судя по всему, таким образом Ганц пытался предотвратить выход Айзенкота из партии.