Замминистра Альмог Коэн объявил о выходе их правительства

Заместитель министра Альмог Коэн объявил о выходе из правительства и возвращении в Кнессет в рамках "норвежского закона".

По словам Альмога Коэна, он возвращается в Кнессет для того, чтобы продвигать законопроект о строительстве дополнительного аэропорта в Неватим. Коэн утверждает, что чиновники сознательно торпедируют решение о строительстве аэропорта, и единственное, что может сдвинуть дело с места – соответствующий законопроект, утвержденный Кнессетом.

Возвращение Коэна в парламент может привести к новой вспышке напряженности между "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит". После возвращения Коэна в Кнессет, парламент будет вынужден покинуть депутат Цви Суккот.