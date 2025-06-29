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Израиль

Замминистра Альмог Коэн объявил о выходе их правительства

Кнессет
Правительство
Ционут Датит
Оцма Иегудит
время публикации: 29 июня 2025 г., 16:28 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 16:28
Замминистра Альмог Коэн объявил о выходе их правительства
Chaim Goldberg/Flash90

Заместитель министра Альмог Коэн объявил о выходе из правительства и возвращении в Кнессет в рамках "норвежского закона".

По словам Альмога Коэна, он возвращается в Кнессет для того, чтобы продвигать законопроект о строительстве дополнительного аэропорта в Неватим. Коэн утверждает, что чиновники сознательно торпедируют решение о строительстве аэропорта, и единственное, что может сдвинуть дело с места – соответствующий законопроект, утвержденный Кнессетом.

Возвращение Коэна в парламент может привести к новой вспышке напряженности между "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит". После возвращения Коэна в Кнессет, парламент будет вынужден покинуть депутат Цви Суккот.

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