x
01 июля 2025
|
последняя новость: 16:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июля 2025
|
01 июля 2025
|
последняя новость: 16:29
01 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме у ребенка украли собаку: полиция задержала подозреваемую

Животные
Полиция
Иерусалим
время публикации: 01 июля 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 15:30
В Иерусалиме у ребенка украли собаку: полиция задержала подозреваемую
Пресс-служба полиции Израиля

В северной части Иерусалима женщина в возрасте около сорока лет украла собаку породы померанский шпиц: своего питомца выгуливала девочка.

Подозреваемая какое-то время преследовала ребенка с собакой на машине, затем остановилась рядом, вышла из машины, выхватила собаку из рук девочки, посадила в свою машину и скрылась с места происшествия.

Вскоре после получения заявления сотрудники полиции при помощи технологических средств обнаружили машину с подозреваемой, ехавшую по улицам города. Украденная собака находилась внутри.

Подозреваемая, жительница Иерусалима, была задержана полицейскими, собака возвращена владельцам.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2025

Породистую собаку украли, чтобы вымогать деньги у ее владельцев
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 февраля 2025

Полиция вернула собаку, украденную жителем Маджд аль-Крума, который требовал выкуп
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2023

Гражданин Эритреи арестован за кражу собаки у 6-летнего эвакуированного мальчика