В Иерусалиме у ребенка украли собаку: полиция задержала подозреваемую

В северной части Иерусалима женщина в возрасте около сорока лет украла собаку породы померанский шпиц: своего питомца выгуливала девочка.

Подозреваемая какое-то время преследовала ребенка с собакой на машине, затем остановилась рядом, вышла из машины, выхватила собаку из рук девочки, посадила в свою машину и скрылась с места происшествия.

Вскоре после получения заявления сотрудники полиции при помощи технологических средств обнаружили машину с подозреваемой, ехавшую по улицам города. Украденная собака находилась внутри.

Подозреваемая, жительница Иерусалима, была задержана полицейскими, собака возвращена владельцам.